Региональные Мининформ и ЦУР провели обучение для специалистов органов власти по работе в соцсетях

Министерство информационной политики Мурманской области и региональный ЦУР провели обучение для специалистов органов власти по работе в социальных сетях. В обучающем семинаре для государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников подведомственных им организаций приняли участие более 300 специалистов, которые работают в системе «Госпаблики».

«Госпаблики» – это страницы общественно значимых организаций, государственных и муниципальных органов в социальных сетях. В июле Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 декабря все органы государственной власти, органы местного самоуправления и их подведомственные учреждения обязаны вести официальные страницы в социальных сетях.

«Ведение страниц в социальных сетях органами региональной и муниципальной властей – объективная необходимость, продиктованная требованием времени. Приятно отметить, что большинство коллег выстроили эту работу и до принятия поправок в закон. Сейчас мы совместно с Центром управления регионом концентрируемся на качестве ведения пабликов. Основная часть таких технических вопросов как аутентификация и верификация уже решены», – сказал заместитель министра информационной политики региона Артём Марышев.

На обучающем мероприятии специалисты ЦУР рассказали о принципах эффективной работы в соцсетях. В число треков обучения помимо прочего вошли: создание, верификация, ведение и продвижение «госпабликов». АНО «Диалог Регионы» как методолог и координатор проекта по созданию «госпабликов» продолжает обучение сотрудников на местах. Такие мероприятия часто проходят с участием привлеченных федеральных экспертов.

«Центры управления регионами, в том числе ЦУР Мурманской области, в организации данной работы играют важную роль, как экспертные центры, центры компетенций по созданию, подключению пабликов к модулю госуслуг, который так и называется – «Госпаблики» и дальнейшей работе по их ведению», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, специалисты государственные и муниципальные служащие имеют возможность непрерывно повышать свои компетенции благодаря образовательной онлайн-платформе.

Фото: https://gov-murman.ru