Региональные парламентарии находятся с рабочим визитом в Республике Беларусь

В формате творческой интеграции Беларуси и России 6 и 7 июля в Могилевской области проходят праздничные и деловые мероприятия. В них принимают участие заместитель председателя Мурманской областной Думы, председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству Евгений Никора и депутат регионального парламента Любовь Черепанова.

- Сотрудничество с Республикой Беларусь и регионами республики является приоритетным для Мурманской области и нашего законодательного органа, - отмечает Евгений Никора. - Это подтверждается и подписанным на прошлой неделе Соглашением с Могилёвским областным Советом депутатов. В ближайшее время мы подготовим проект плана мероприятий для его реализации. Особый импульс развитию отношений с Мурманской областью придала инициатива Президента Беларуси Александра Лукашенко построить специализированный порт на берегу глубоководного незамерзающего залива, поддержанная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и правительством России.

Тёплым приветом с Кольской земли стал врученный парламентариями в тот же день Памятный адрес от командира 200 гвардейской отдельной Печенгской мотострелковой бригады, где проходили годы службы председателя Могилевского областного Совета депутатов Александра Горошкина.

Стоит отметить, что в июне этого года в рамках Форума регионов России и Беларуси, в котором принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, Мурманская областная Дума подписала Соглашение о сотрудничестве с Могилевским областным Советом депутатов.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e8d/whc0f0yahbrdsrah2myzppwi2bj4il8h.jpeg