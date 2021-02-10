Региональные парламентарии обсудили проекты, которые вносят изменения в закон «Об образовании Российской Федерации»

В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты обсудили и рекомендовали принять изменения в региональный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» в первом чтении и окончательной редакции.

В большей степени проект коснётся недавно образованного Печенгского муниципального округа с семнадцатью населенными пунктами. Изменения в законодательстве позволят сохранить штатную численность сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних в округе после объединения.

Законопроект предлагает ввести дополнительный критерий для определения минимального количества специалистов комиссии, а именно число населенных пунктов на территории муниципального образования со статусом округа.

Председатель комитета Лариса Круглова отметила, что введение данного критерия позволит учесть и размер, и состав территории Печенгского округа, а также обеспечит качественную работу специалистов комиссий по делам несовершеннолетних на муниципальных территориях, куда входят 10 и более населенных пунктов.

Парламентарии также обсудили и федеральную повестку, а именно, проекты, которые вносят изменения в закон «Об образовании Российской Федерации». Один из них совершенствует регулирование профессиональных стандартов в сфере профессионального образования, а другой расширяет полномочия наблюдательных советов образовательных организаций.

Оба законопроекта депутаты поддержали и направили соответствующие постановления в Государственную Думу.