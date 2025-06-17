Региональные парламентарии обсудили вопрос миграционной обстановки в Мурманской области

С информацией на заседании комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения выступили врио начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Михаил Шлапак и региональный министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Во время обсуждения отмечалось, что на конец первого квартала текущего года зафиксировано снижение на 60,6% количества проживающих в регионе иностранных граждан в сравнении с предыдущим периодом. Основное количество иностранцев проживает в областном центре, Кировско-Апатитской агломерации и Кольском районе, что связано с их трудовой деятельностью.

Отрасли, где задействованы иностранные специалисты – строительство, торговля, ремонт автотранспортных средств, транспортировка и хранение, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство. С прошлого года были усилены профилактические и проверочные меры в отношении иностранных граждан.

Депутаты отмечали, что за последнее время произошли серьёзные изменения в федеральном законодательстве, регулирующем вопросы правового положения иностранных граждан в России. Эти изменения проявляются в заметно усилившейся работе профильных органов, которые проводят значительно больше надзорных мероприятий. Также идёт серьёзная предметная работа по созданию крепких заслонов против роста нелегальной миграции путем введения новой меры – создания реестра контролируемых лиц.

По мнению председателя комитета, на снижение количества выданных патентов для иностранных работников в этом году также повлияло повышение фиксированного авансового платежа.

Прозвучало, что ежегодно межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников определяет потребность в таких специалистах по квоте. В этом году с учётом принципа приоритетного трудоустройства российских граждан и наличия региональных трудовых ресурсов квота Мурманской области определена в количестве 1588 человек. По объективным причинам работодатели квоту не выбирают, поэтому идёт работа по её корректировке.

Комитет информацию принял к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a83/08gto1nybcrfosdpmmjmmal3bxe6v34t.JPG