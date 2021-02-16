Региональные парламентарии обсудили вопросы любительского и прибрежного рыболовства

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева рассмотрели вопросы создания механизмов по реализации гражданами уловов водных биоресурсов, а также об организации любительского и спортивного рыболовства крабов и других особо ценных и ценных видов водных биоресурсов. С информацией об этом выступил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

Прозвучало, что в сентябре прошлого года на федеральном уровне было поддержано предложение Мурманской области о создании правового механизма, позволяющего рыбакам-любителям реализовывать свой улов в пределах установленной суточной нормы. Сейчас на территории нашего региона ведётся работа по организации соответствующего ветеринарного контроля и мест для приема водных биоресурсов. Также определены участки для вылова камчатского краба – прибрежные зоны в районе Териберки, Дальних Зеленцов, ЗАТО Островной и в бухте Долгая щель в Печенгском районе. В настоящее время формируется перечень необходимых услуг рыболовам-любителям и решается вопрос по развитию инфраструктуры.

– Эта идея обсуждается уже несколько лет и, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки, – отметил заместитель председателя комитета Игорь Найденов. – Уже выделено пять участков для вылова камчатского краба и известны компании, которые взяли их в аренду. В активной фазе решение вопроса о реализации улова.

– С 16 августа этого года, когда официально стартует сезон, рыбаки-любители смогут ловить краба по лицензии. Важно, чтобы эта лицензия не стоила баснословных средств, – добавил Валерий Пантелеев.

Отдельной темой стал вопрос об изменениях в статью 20 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства». Законопроект предлагает разрешить первичную переработку выловленной рыбы на борту рыболовного судна, осваивающего прибрежную квоту. Парламентарии отметили, что сейчас контролирующие органы обращают внимание на недопустимость проведения первичной переработки уловов, как не предусмотренную законом о рыболовстве, а за нарушение – налагается существенный штраф. В итоге в прошлом году часть прибрежной квоты в регионе так и не была освоена, а в этом году из 40 компаний подали заявки лишь 21.

– В этом году с прилавков магазинов в Мурманске практически исчезла охлажденная треска и пикша. Считаю, что необходимо оперативно принимать законодательные меры, чтобы устранить все препятствия для доступа свежей рыбы с прибрежного промысла на берег. Сейчас в Государственной Думе решается вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативные акты. Надеюсь, что федеральные парламентарии их поддержат, – подчеркнул Валерий Пантелеев.

Кроме того, депутаты обсудили и приняли к сведению обращения в Мурманскую областную Думу. В частности, в них идёт речь по вопросу подготовки, планирования и проведения работ в этом году Мурманской базы авиационной лесоохраны, о подготовке изменений в федеральное законодательство, в части определения объёмов, порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд (в частности, ягеля).