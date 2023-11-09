Региональные парламентарии передали книги центральной библиотеке Приморска Запорожской области

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты Ирина Просоленко, Любовь Черепанова в рамках рабочей поездки в Запорожскую область в составе делегации Мурманской области посетили город Приморск, где встретились с работниками учреждений культуры.

Депутаты посетили центральную библиотеку, на базе которой находится и детская школа искусств.

– Мы передали в библиотеку русскую и зарубежную классику, которую собирали всем депутатским корпусом в рамках акции «Книги на русском», – отметил Сергей Дубовой. –Вручили руководителям учреждений культуры подарки – пять ноутбуков и два многофункциональных устройства – это сейчас предмет первой необходимости. Работа по оказанию помощи приморцам продолжается. По распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вскоре в Приморске появится виртуальный концертный зал. А наши специалисты учреждений культуры будут консультировать коллег и помогать им в организации текущей работы.

Благодаря строительно-восстановительным работам, которые проводит Мурманская область, преображается весь Приморский район. Северяне капитально отремонтировали кровлю и электрические сети Дома культуры, где состоялся праздничный концерт к Дню народного единства. Люди искренне благодарят за помощь в восстановлении мирной жизни.

Напомним, акция «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР» организована Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28872/