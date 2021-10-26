Региональные парламентарии планируют введение ограничений на продажу энергетических безалкогольных напитков несовершеннолетним

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили законопроект, который предусматривает введение на территории Мурманской области ограничений на реализацию «энергетиков» несовершеннолетним.

– Законопроект был подготовлен группой депутатов и прошёл оценку регулирующего воздействия. Мнения прозвучали разные, в том числе, и отрицательные со стороны производителей «энергетиков». Чтобы принять более выверенное решение по законопроекту, целесообразно обсудить его со всеми заинтересованными сторонами – общественными организациями, медицинскими экспертами, представителями бизнес-сообщества. Считаю, что весомым аргументом, который склонит чашу весов в ту или иную сторону, будет мнение представителей здравоохранения. К слову, в некоторых регионах уже действуют ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним. Наш комитет решил провести круглый стол, чтобы широко обсудить эту тему для принятия взвешенного решения, - отметил Владимир Мищенко.

Также в центре внимания парламентариев – законопроект, который вносит изменения в региональный закон «О мировых судьях в Мурманской области».

– Мировая юстиция не первый год испытывает серьёзную нагрузку. Анализ и статистика показывает, что за последние три года существенно выросло количество поступающих судебных дел на судебных участках в Мурманске, Кандалакше и Мончегорске. В некоторых из них нагрузка на мировых судей возросла почти наполовину. Эта проблема известна, и мы стараемся решать её по мере возможности. Данным законопроектом предложено укрепить аппарат мировых судей и ввести шесть должностей помощников. На эти цели выделяются бюджетные средства, – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Также парламентарии поддержали предложение о начале процедуры формирования Общественной палаты Мурманской области состава 2022-2025 годов с 29 октября 2021 года. Документы с предложением кандидатур будут приниматься в течение 30 дней. Напомним, правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты региона обладают некоммерческие организации, зарегистрированные в Мурманской области.