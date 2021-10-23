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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.21 12:00

Региональные парламентарии почтили память павших защитников Кольского Заполярья

Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, которые прошли в муниципальных образованиях региона.

Первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко и депутат регионального парламента Юрий Шадрин возложили венки и цветы к воинским мемориалам советским воинам и норвежским патриотам, установленных в поселке Междуречье, в Долине Славы и посёлке Титовка. Организаторами памятного мероприятия выступили представители некоммерческого фонда «Щит».

Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко отметил, что посещение памятников и мемориалов павшим воинам не теряет своего значения год от года, потому что наш народ заплатил высокую цену за победу над фашизмом:

– Мы помним, что не настал бы победный октябрь 44-го без трёх тяжелейших лет обороны Заполярья, без героев Рыбачьего и Среднего, без Долины Славы и Муста-Тунтури, без адского труда и усилий жителей прифронтового Мурманска, без решительных действий норвежских партизан. Память о героях той страшной войны у нас общая, и она сближает всех нас.

В городе трудовой доблести Мончегорске в торжественном митинге у мемориальной композиции «Мончегорцы – комсомольцы – Защитники Заполярья» приняли участие депутаты областной Думы Максим Иванов и Михаил Белошеев. Парламентарии отметили, что преклоняются перед храбростью, отвагой и героизмом защитников, которые шли в бой, встречая ожесточенное сопротивление немецко-фашистских войск.

– Для нас это особенный день, потому что в этом году город получил почетное звание «Город трудовой доблести», – отметил Максим Иванов, – Мы знаем, город заслужил это звание благодаря самоотверженному труду всех жителей Мончегорска, работников комбината «Североникель», врачей и медицинских сестер – всех, кто обеспечивал необходимое производство военной и гражданской продукции, лечение раненных бойцов, спасение детей-сирот в годы Великой Отечественной войны. Наша святая обязанность – сохранять историческую память. Президентом России дано поручение обеспечить во всех городах трудовой доблести реставрацию, восстановление и сохранение воинских мемориалов. Сегодня мы открываем обновленный монумент защитникам Советского Заполярья в Мончегорске, фактически выполняя это поручение. Спасибо всем жителям Мурманской области и нашим землякам, которые активно поддерживали присвоение Мончегорску почетного звания.

Депутаты также возложили цветы к братским могилам и монументу «Воин коленопреклоненный» на воинском захоронении Мончегорска.

В Никеле торжественный митинг прошёл у мемориала «Героям Заполярья», в котором приняла участие депутат Мурманской областной Думы Любовь Черепанова:

– Для жителей Печенгского округа знаменательный день – 77 лет назад советская армия освободила нашу землю от фашистов-захватчиков и это важная веха в истории Великой Отечественной войны. Трудно представить, как можно было воевать в столь суровых условиях: ни одного листочка на дереве, не спрятаться. Наши защитники – в основном молодежь, не жалея жизни, ценой огромных потерь подарили нам наше мирное небо над головой. Спасибо нашим ветеранам за их подвиг! Наша задача – сохранить память об этом и передать ее будущим поколениям!

У здания ж/д вокзала Оленегорска, на стене которого установлена доска в память о ратном подвиге зенитчиков, также прошел митинг. Вместе с представителями администрации и Совета депутатов Оленегорска, а также жителями и гостями города, почтил память защитников Заполярья региональный парламентарий Александр Богович. Он отметил, что стратегический объект – железнодорожная станция Оленья, которая соединяла Мурманск и Ленинград, а также была узловой для комбината «Североникель», – подвергался жесточайшим бомбардировкам, первый налет произошел уже на шестой день после начала войны – 28 июня 1941 года:

– По данным одной из сводок, на железную дорогу было сброшено 180 бомб. Попытки прервать сообщение между населенными пунктами немецко-фашистские войска не оставляли до последнего. Достойный отпор им дали воины 4-го дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, которые в неравном бою смогли отразить значительную часть вражеских налетов. Важно, что заложенные нашими предками боевые традиции успешно продолжают военнослужащие 361 зенитно-артиллерийского полка, который находится в одном из поселков Оленегорска. Они также преданы своему делу и охраняют небо над Мурманской областью.

Участники мероприятий почтили павших защитников Кольского полуострпова минутой молчания.

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