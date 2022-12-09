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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.22 15:45

Региональные парламентарии поддержали инициативу об усилении ответственности за спам-звонки

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили законопроект, который предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части увеличения штрафных санкций за навязчивую телефонную рекламу.

В частности, проектом закона предусматривается штраф для физических лиц от 20 тысяч до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц до одного миллиона рублей.

- Пожалуй, каждый абонент сотовой связи сталкивался со спам-звонками, которыми грешат и банки, и микрофинансовые организации, и сфера услуг. Этими схемами пользуются и мошенники. Нередко они предлагают банковские услуги, к которым реальные кредитные организации не имеют отношения, либо используют фрагменты записи разговора с жертвой, получают доступ к банковским счетам или оформляют кредитные договоры. Вопрос об увеличении размера санкций за такие правонарушения был инициирован в прошлом году на заседании комитета ПАСЗР по правовым вопросам. Наши коллеги из Законодательного собрания Ленинградской области выполнили поручение комитета и разработали этот законопроект, который мы, безусловно, поддерживаем.

Также депутаты обсудили предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, которое касается государственного и муниципального контроля в части предоставления информации о принятых мерах по результатам рассмотрения требований, указанных в предостережении. Предлагается дать возможность руководителю учреждения, которое получило предостережение со стороны контролирующего органа, дать информацию о принятых мерах для устранения нарушений или своё возражение. Парламентарии уверены, что данная норма позволит улучшить положение дел в этой обрасти.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законодательную инициативу.

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