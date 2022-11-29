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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 10:00

Региональные парламентарии поддержали инициативу об увеличении единовременной выплаты врачам, приезжающим работать в малые города региона, до полутора миллиона рублей

Вчера на заседании комитет по здравоохранению, под председательством Лены Лукичевой обсудили законопроект, который вносит изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников. Предложено в целях привлечения врачей для работы в городах Мурманской области с населением до 50 тысяч человек (Заполярный, Кандалакша, Ковдор, Оленегорск) установить с 1 января 2023 года единовременную компенсацию для врачей – полтора миллиона рублей (сейчас выплачивается один миллион тысяч рублей). Срок обязательства медицинского работника отработать по основному месту работы не менее пяти лет.

- Такая система финансовой поддержки видится более привлекательной, чтобы специалисты могли приехать к нам работать, и это должно повлиять на качество оказания медицинской помощи населению. Пока предполагается установить повышенную компенсацию для врачей, прибывающих на работу в четыре города – Кандалакша, Ковдор, Оленегорск и Заполярный. На этих территориях наиболее востребованы врачи различных профилей, - пояснила Лена Лукичева.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты обсудили и поддержали изменения в региональный закон «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области». Предложено установить порядок уплаты платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. В законопроекте изложен механизм передачи финансовых средств из регионального бюджета в Территориальный фонд ОМС. Комитет поддержал законопроект и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Кроме того, комитет поддержал изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС вырастут на 45 миллионов рублей и составят 19 миллиардов 933 миллионов рублей, расходная часть сохранится на прежнем уровне 20 миллиардов 349 миллионов рублей.

Напомним, сегодня состоится очередное заседание Думы. На нём региональные парламентарии рассмотрят порядка 30 вопросов. В повестке - большой блок бюджетных законопроектов. Депутаты заслушают прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Также региональные парламентарии обсудят изменения в областной бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на текущий год.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26582/

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