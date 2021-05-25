Региональные парламентарии поддержали изменения в региональное законодательство о выборах и референдумах

На очередном заседании комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному депутаты обсудили законопроект, которым вносятся изменения в ряд законов Мурманской области о выборах и референдумах, связанные с изменениями федерального законодательства.

В частности, проектом закона предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты обсудили предложения по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Речь идет об ответственности за несоблюдение требований по обращению с домашними животными и с животными без владельцев.

Как прозвучало во время дебатов, сегодня образовался некий вакуум в этой части – действующим законодательством предусмотрена только уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, и также возможность привлечения к уголовной ответственности собственника животного при наличии у него умысла на причинение вреда жизни и здоровью либо имуществу потерпевшего, а при неосторожной форме вины только за причинение смерти либо тяжкого вреда здоровью.

Сейчас федеральными органами власти совместно с регионами ведётся серьёзная работа над проектом нового Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях». Но уже сегодня остро стоит вопрос об установлении административной ответственности за нарушение федерального закона об ответственном обращении с животными и предлагается ввести соответствующую статью в действующее законодательство.

В законопроекте, в частности, предлагается установить ответственность за несоблюдение требований по содержанию домашних животных с санкциями в виде предупреждения или штрафа до двух с половиной тысяч рублей для граждан, штрафа до 10 тысяч для должностных лиц, а для юридических лиц – до 20 тысяч рублей.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законодательную инициативу.