Региональные парламентарии поддержали предложение о присвоении двум населённым пунктам почётных званий Мурманской области

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных в центре внимания депутатов – вопросы о присвоении населённому пункту 27-й км железной дороги Мончегорск - Оленья почётного звания «Населённый пункт лётной доблести» и селу Алакуртти – «Населенный пункт воинской доблести». Согласно поступившим в областную Думу документам, оба населённых пункта внесли существенный вклад в защиту государства, как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время.

– Считаю, что присвоение почётных званий этим посёлкам будет способствовать увековечению памяти о подвигах наших земляков. В Год защитника Отечества, который был объявлен Президентом России, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, наши муниципалитеты, оценивая роль своих населённых пунктов в обеспечении обороноспособности страны и защите Отечества, выступают за присвоение своим городам и посёлкам почётных званий. Сегодня военнослужащие частей и воинских соединений, расположенных в Алакуртти и на 27 километре в Мончегорске, принимают активное участие в специальной военной операции, до этого были задействованы в Сирийской кампании. Мы искренне гордимся нашими ребятами, и они заслуживают, чтобы населённые пункты, где дислоцированы их части, носили почётные звания Мурманской области. Кроме того, это весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания, популяризации воинской службы, воспитания чувства гордости за свой посёлок и район у молодёжи, – отметил Михаил Ильиных.

Комитет решил направить ходатайства Советов депутатов муниципальных образований Кандалакшский район и Мончегорск на заключение губернатору Мурманской области.

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