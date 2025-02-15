Насекомые на службе человека: малые мучные черви разлагают пластик, а мухи - чёрные львинки помогают получать биотопливоМарина Табейкина: жили были, а кто виноват, или Ответственность за свои действия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.25 13:00

Региональные парламентарии поддержали предложение о присвоении двум населённым пунктам почётных званий Мурманской области

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных в центре внимания депутатов – вопросы о присвоении населённому пункту 27-й км железной дороги Мончегорск - Оленья почётного звания «Населённый пункт лётной доблести» и селу Алакуртти – «Населенный пункт воинской доблести». Согласно поступившим в областную Думу документам, оба населённых пункта внесли существенный вклад в защиту государства, как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время.

– Считаю, что присвоение почётных званий этим посёлкам будет способствовать увековечению памяти о подвигах наших земляков. В Год защитника Отечества, который был объявлен Президентом России, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, наши муниципалитеты, оценивая роль своих населённых пунктов в обеспечении обороноспособности страны и защите Отечества, выступают за присвоение своим городам и посёлкам почётных званий. Сегодня военнослужащие частей и воинских соединений, расположенных в Алакуртти и на 27 километре в Мончегорске, принимают активное участие в специальной военной операции, до этого были задействованы в Сирийской кампании. Мы искренне гордимся нашими ребятами, и они заслуживают, чтобы населённые пункты, где дислоцированы их части, носили почётные звания Мурманской области. Кроме того, это весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания, популяризации воинской службы, воспитания чувства гордости за свой посёлок и район у молодёжи, – отметил Михаил Ильиных.

Комитет решил направить ходатайства Советов депутатов муниципальных образований Кандалакшский район и Мончегорск на заключение губернатору Мурманской области.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/930/lm73dsn2z97u60x94lq21zr37qqmxvfw.jpg

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит в мурманской ИТ-сфере и можно ли еще стать успешным айтишником? Обзор индустрии по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:30«Драконье Рождество». Полнометражный мультфильм (6+)15:45«Катя-Катя». Художественный фильм (12+)17:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 72 копейки, евро теряет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис осмотрел мобильный и стационарный клиентские центры, а также провёл встречу с трудовым коллективом в рамках мероприятий к 10-летию мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика