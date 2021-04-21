Региональные парламентарии поддержали закон «О почётных званиях Мурманской области»

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. Депутаты рассмотрели проект регионального закона «О почётных званиях Мурманской области».

Во время обсуждения отмечалось, что документ призван увековечить память защитников Отечества, проявивших мужество, стойкость и героизм в годы Великой Отечественной войны и мирное время.

— С инициативой выступило содружество ветеранов-подводников Гаджиево. На стадии разработки законопроект находился достаточно долгое время, изучалась практика других регионов. Пока званий предусмотрено шесть, но в процессе могут быть добавлены и новые, – сказал Михаил Ильиных. – Жители Кольской земли вносили и продолжают вносить огромный вклад в обеспечение безопасности государства: Североморск – столица Северного флота, Заозерск – колыбель атомного флота, лётчики – элитная часть любой армии, выполняют сложнейшие боевые задачи. У нас целый ряд населенных пунктов, которые славятся боевыми делами и это необходимо законодательно закрепить, они это заслуживают.

Законопроект, внесенный Сергеем Дубовым, Владимиром Мищенко, Михаилом Ильиных, Валерием Пантелеевым, Вячеславом Поповым, Борисом Пищулиным предлагает установить правовые основы присвоения городам и иным населенным пунктам следующие почётные звания: «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Город морской доблести», «Населенный пункт морской доблести», «Населенный пункт летной доблести».

Документ рекомендован комитетом к принятию в первом чтении.