Региональные парламентарии поздравили заполярных энергетиков с профессиональным праздником

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в торжественном собрании сотрудников Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Обращаясь к присутствующим, парламентарий отметил, что энергетика для Севера – это особая отрасль – «локомотив» промышленности региона, основа благополучия жителей.

— Энергетика позволила успешно решать задачи по развитию экономики на качественно ином уровне, дала жизнь многим городам и посёлкам нашего края, поэтому День энергетика – большой общий праздник и для всей Мурманской области, - сказал депутат. - Сегодня Мурманский филиал ПАО «Россет» – крупное, финансово устойчивое и динамично развивающееся предприятие Северо-Запада. Вы обеспечиваете удачный старт новых экономических проектов, а значит, способствуете повышению качества жизни северян. Искренняя вам признательность за труд и преданность профессии.

Сергей Дубовой пожелал дальнейших успехов в работе и покорения новых вершин мастерства, вручил Благодарственное письмо Мурманской областной Думы заместителю директора по экономике и финансам Наталье Яцковской.

Слова благодарности за добросовестный труд были адресованы и работникам крупнейшего теплоэнергетического предприятия области АО «Мурманэнергосбыт», которое возглавляет депутат областной Думы Алла Истомина.

Поздравил коллектив с профессиональным праздником от имени регионального парламента и вручил заслуженные награды областной Думы глава профильного комитета Думы Андрей Иванов. Он отметил весомый вклад предприятия в поддержание жизнедеятельности Кольского края и пожелал дальнейших успехов в работе на благо жителей Заполярья, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26806/