Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси

На заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили законопроект, который дополняет новым подпунктом статью 10.3 регионального закона «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области».

Предложено наделить правом на получение бесплатной юридической помощи многодетных родителей, имеющих трёх и более детей, до достижения старшим ребёнком возраста восемнадцати лет или двадцати трёх лет при условии его очного обучения. Кроме того, законопроектом устанавливается для граждан, если они являются истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства), гарантированное представительство их интересов адвокатами – участниками госсистемы бесплатной юридической помощи.

Законопроект будет направлен на заключение губернатора Мурманской области, поскольку его реализация потребует дополнительного финансирования из регионального бюджета.

Парламентарии также обсудили предложение депутатов фракции «Единая Россия» о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проекта закона, который вносит изменения в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Законопроект коснётся ограничений на работу в сфере легкового такси для мигрантов и направлен на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг, а также создание дополнительных рабочих мест для российских граждан.

– Говоря о безопасности, стоит обратить внимание на статистику МВД России по дорожно-транспортным происшествиям за 2024 год. Количество ДТП с летальным исходом, совершенных по вине водителей-мигрантов, в крупных городах нашей страны увеличилось на 24 процента, – пояснил Владимир Мищенко. – Убеждён, что к работе общественного транспорта и легковое такси необходимо относиться с высокой ответственностью, поэтому введение ограничений продиктовано в первую очередь соображениями безопасности. Очевидно, что сфера такси достаточно привлекательная для мигрантов, приезжающих в Российскую Федерацию на заработки. Помимо нарушений миграционного законодательства, иностранные работники нередко демонстрируют пренебрежение к российским законам и правилам, некоторые из них нелегально получают водительские удостоверения, плохо владеют русским языком, халатно относятся к техническому состоянию автомобиля. Считаю, к решению этого вопроса нужно подойти очень внимательно и учесть все его аспекты.

Комитет поддержал данную законодательную инициативу, которая будет направлена на заключение губернатора Мурманской области.

Парламентарии также обсудили и поддержали предложение об учреждении в Мурманской области Дня судоремонтника. Датой празднования предлагается установить – 1 декабря. Такой выбор обусловлен тем, что «днём рождения» первых в регионе механических мастерских «Севгосрыбтреста» считается дата 1 декабря 1924 года, когда на предприятии начались работы по ремонту рыболовных траулеров РТ-31 и РТ-33.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33086/