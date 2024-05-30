Региональные парламентарии предлагают установить процентные надбавки к денежному довольствию военнослужащих в районах Крайнего Севера с первого дня службы

Вчера на заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных депутаты обсудили проект обращения областной Думы к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу установления процентных надбавок к денежному довольствию военнослужащих (сотрудников), проходящих службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в полном размере с первого дня службы в соответствующих районах и местностях.

- К этому вопросу мы подходим уже не первый раз, - отметил Михаил Ильиных. - Депутаты обращались в федеральные органы с просьбой высказать мнение по этому вопросу, и все они нас поддержали. Нашу инициативу поддерживает и губернатор Мурманской области. Сейчас постановлением правительства РФ предусмотрен поэтапный порядок установления процентных надбавок к денежному довольствию военнослужащих или сотрудников силовых ведомств в зависимости от продолжительности их стажа. Максимальный размер этих надбавок достигается только по истечении пяти лет службы. В Мурманской области выплаты в полном объёме с первого дня работы установлены для молодых специалистов учреждений, которые финансируются из областного бюджета. Считаю, что необходимо устранить эту социальную несправедливость, но для этого необходимо федеральное финансирование. Мы также рассчитываем в решении этого вопроса на поддержку наших сенаторов и депутатов Государственной Думы.

Комитет рекомендовал Думе принять данное обращение на ближайшем заседании Думы.

Также Михаил Ильиных напомнил, что сейчас на депутатском контроле находится ещё один вопрос, который касается военных пенсионеров и пенсионеров силовых ведомств. Речь идёт о том, чтобы уравнять их в правах со всеми пенсионерами-северянами на оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно раз в два года. Пока поддержки федерального правительства в этом вопросе получить не удалось, но депутаты рассчитывают совместными усилиями устранить социальную несправедливость и в этой части.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30240/