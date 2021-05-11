Региональные парламентарии предлагают запретить на территории Мурманской области продажу несовершеннолетним безалкогольных «энергетиков»

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили концепцию закона «Об установлении на территории Мурманской области запрета продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков». Законопроект разработан группой депутатов Мурманской областной Думы.

– В последние годы резко возрос объём продаж так называемых «энергетиков». Мнение медиков практически единогласно – потребление данных напитков оказывает негативное воздействие на растущий организм. Тот факт, что данная продукция проходит процедуру стандартизации и сертификации на территории Российской Федерации и считается пригодной к употреблению, не может служить основанием для признания её безопасной для детей и подростков. В силу особенностей своего возраста несовершеннолетние не в состоянии следовать указаниям о безопасной суточной дозировке напитков, об их специальном назначении, об опасном сочетании с другими пищевыми продуктами и лекарствами. Научно доказано, что сам напиток не даёт бодрящей энергии организму, а работает за счёт личных запасов, которые организм берёт сам у себя же. Последствием приёма энергетиков является раздражительность, депрессия, расстройство сна. В ряде регионов уже приняты законы, запрещающие продажу «энергетиков» детям и подросткам. И поскольку в России пока отсутствует федеральный закон, регулирующий деятельность в этой сфере, мы предлагаем принять закон региональный, – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет поддержал концепцию законопроекта и решил направить его в Прокуратуру Мурманской области, профильные министерства региона для выработки согласованного мнения о необходимости его принятия.

Также в центре внимания парламентариев – законопроект, который вносит корректировки в региональное законодательство об административных правонарушениях. На территории региона действует запрет на продажу никотинсодержащей продукции лицам, не достигшим 18 лет. Теперь вступили в силу изменения федеральное законодательство об административных правонарушениях, которые предполагают серьёзные санкции за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – на физических лиц налагается штраф от 20 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц – от 70 до 90 тысяч рублей и на юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей. В связи с этим законодательное регулирование этой сферы на уровне региона утратило актуальность. Комитет поддержал законопроект о признании утратившими силу отдельных законодательных актов и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.