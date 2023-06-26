Региональные парламентарии приняли участие в акции «Сад памяти»

В рамках акции в Печенгском округе глава регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор Татьяна Сахарова, депутаты Мурманской областной Думы - Любовь Черепанова, Михаил Белошеев и Роман Пономарев, военнослужащие, члены семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, представители женсоветов Северного флота и волонтёры высадили 250 саженцев ели.

Выступая перед участниками акции, Сергей Дубовой сказал:

— Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память наших ребят, павших смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они боролись с нацизмом, за целостность нашей великой России. Рядом с местом, где разбита аллея, находится братское захоронение воинов, погибших в 1944 году в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Это место – как символ связи поколений защитников Отечества.

Днём раньше 89 саженцев, символизирующих субъекты Российской Федерации, высадили в Мурманске у памятника «Ждущей». Это мероприятие стало частью программы II форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся».

По данным организаторов, в этом году по всему миру добровольцы высадят 27 миллионов деревьев, напоминающих о тех, кто погиб в годы войны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28137/