Региональные парламентарии приняли участие в акции «Собери ребёнка в школу»

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и председатель профильного комитета регионального парламента Ирина Просоленко 22 августа посетили пункты временного пребывания, где проживают семьи из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В преддверии нового учебного года парламентарии вручили ребятам рюкзаки со школьными принадлежностями.

— В них всё самое необходимое – тетради, дневники, пеналы, канцтовары и наборы для творчества. Уверен, что эти вещи обязательно пригодятся ребятам в учёбе, – отметил Сергей Дубовой. – Чужих детей не бывает. Очень хочется, чтобы они были счастливы, обрели здесь своих друзей, смогли реализовать себя.

Ирина Просоленко подчеркнула, что традиционная августовская акция проводится не первый год и растёт число неравнодушных северян, желающих помочь нуждающимся:

— До 1 сентября такие подарки будут вручены детям из семей участников специальной военной операции, малообеспеченных и неполных семей. Акцию поддержали депутаты Мурманской областной Думы, представители партии «Единая Россия» и предпринимательского сообщества, сотрудники Министерства государственного жилищного и строительного надзора региона, Центра дополнительного образования «Лапландия».

Школьники поблагодарили депутатов, рассказали про свои увлечения в свободное время, родители поделились впечатлениями от нового места жительства в заполярном регионе.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f21/6vq1x02zg8e7028do575ex2goat6g0qc.JPG