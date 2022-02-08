Региональные парламентарии приняли участие в акции «Спасибо врачам»

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой вместе с добровольцами Волонтёрского центра передал сотрудникам трёх подстанций скорой помощи 35 чайных наборов. В их составе – кофе, чай, печенье и сладости. Это знак благодарности врачам и сотрудникам от региональных парламентариев, сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой и депутата Государственной Думы Татьяны Кусайкo.

«В нынешнее время у многих северян есть искреннее желание поддержать медицинских работников. Особенно велико оно у тех, кого спасли герои нашего дня. Мы не устаем говорить слова признательности за их труд. Наши медработники работают на пределе собственных сил, с честью выполняя свой профессиональный и человеческий долг», – отметил Сергей Дубовой.

В условиях пандемии сотрудники областной станции скорой помощи работают в напряженном режиме, в сутки бывает до 35 вызовов. Рабочая смена начинается в 9 утра. У врачей всего два перерыва по 30 минут. Депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко (фракция «Единой России») уверена, что приготовленные подарки сделают минуты отдыха бригад скорой помощи более приятными и комфортными.

Напомним, с марта 2020 года в Мурманской области действует Единый волонтёрский штаб, который оказывает помощь медикам и людям, нуждающимся в поддержке. Он объединил добровольцев регионального отделения партии «Единая Россия», ОНФ, Единого волонтёрского центра Мурманской области, «Волонтёров-медиков», активистов движения «Мы – вместе», представителей других волонтёрских движений, компаний и общественных организаций.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22782/