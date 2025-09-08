Путь в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше
Мурманская область. Арктика (16+)08.09.25 11:30

Региональные парламентарии приняли участие в акции «Зелёный рекорд»

В выходные дни традиционная акция проходила более чем на 20 площадках Мурманска. Одна из них – любимое место отдыха горожан – сквер на улице Ленинградской. Депутаты и сотрудники аппарата областной Думы, а также члены Молодёжного парламента высадили здесь тридцать саженцев декоративного кустарника спирея.

— Радует, что в озеленение областного центра вовлечены жители, предприятия и организации Мурманска, – отметил председатель областной Думы Сергей Дубовой. – Силами активных и неравнодушных мурманчан в областном центре облагораживаются уже существующие зеленые территории и появляются новые. Мы видим, что столица Заполярья благоустраивается с каждым годом. К сожалению, иногда для проведения работ приходится вырубать зелёные насаждения. Однако компании, получившие разрешение на эти работы, компенсируют потери и дают саженцы.

Депутаты высказали уверенность, что все саженцы приживутся, и много лет будут радовать земляков своей красотой и цветением.

К своим старшим коллегам присоединились и молодые парламентарии.

— Это вклад молодёжи в будущее нашего заполярного города, – отметила член Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Елизавета Урядникова. – Приятно видеть результаты своей работы, осознавать, что в благоустройстве Мурманска есть частица нашего труда.

Акция «Зелёный рекорд», в которой всегда участвует областная Дума, проводится в Мурманске с 2013 года.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33039/

