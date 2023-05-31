Региональные парламентарии приняли участие в благотворительной акции

В преддверии Международного дня защиты детей спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и председатель профильного комитета регионального парламента Лена Лукичева посетили Мурманский областной дом ребёнка. В медучреждение депутаты привезли игрушки, средства гигиены и детское питание.

К акции также присоединились представители Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, бизнес-сообщества, общественных организаций, высших учебных заведений, регионального Министерства государственного жилищного и строительного надзора.

Сергей Дубовой отметил, что 1 июня отмечается один из самых добрых и светлых праздников:

— В этот день принято устраивать детские развлекательные мероприятия. Но помимо веселья и получения заряда положительных эмоций, это еще и хорошая возможность для взрослых помочь детям, которые нуждаются во внимании и защите. По инициативе депутатов областной Думы акция стала традиционной и количество её участников ежегодно увеличивается. Слова благодарности всем неравнодушным северянам за их доброту и отзывчивость, желание дарить радость маленьким воспитанникам дома ребёнка.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/352/1w38310cx5xxfps2vpx8au4nfbyu0twg.JPG