Региональные парламентарии приняли участие в международном телемосте с регионами России и Республики Беларусь

В рамках Второго регионального форума «Местное самоуправление в Могилевской области: инициатива, единство, действие, результат», который открылся в Могилеве (Республика Беларусь), состоялся телемост с парламентариями из 17 регионов России.

В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко в режиме ВКС.

– Выражаю благодарность Могилевскому областному Совету депутатов Республики Беларусь за возможность принять участие в обсуждении важных для наших регионов вопросов, таких, как местное самоуправление – структуры власти, которая находится ближе всего к людям, – отметил, приветствуя участников телемоста, Сергей Дубовой. – Сегодня, благодаря участию авторитетных докладчиков, у нас есть возможность более детально и предметно ознакомиться с текущим состоянием и перспективами развития местного самоуправления наших стран, обменяться наработанным опытом. Сотрудничество с регионами Республики Беларусь является одним из приоритетных направлений работы нашего парламента, поэтому данный вопрос постоянно находится в поле зрения депутатов Мурманской областной Думы. В прошлом году мы заключили соглашение о сотрудничестве с Могилевским областным Советом депутатов и намерены развивать наши контакты. В этом году мы готовимся подписать план совместных мероприятий по реализации этого соглашения на 2025-2026 годы на площадке XII Форума регионов России и Республики Беларусь, который пройдёт в Нижегородской области в июне.

Представители регионов РФ поделились информацией о положении местного самоуправления в политической системе современной России, взаимодействии местных Советов депутатов и политических партий при реализации государственной политики, правовом регулировании системы органов местного самоуправления, мерах государственной поддержки участия жителей в осуществлении местного самоуправления.

Владимир Мищенко выступил с презентацией на тему: «Местное самоуправление как институт политической системы на примере Мурманской области». Он затронул вопросы «муниципальной» реформы в России, подчеркнув плюсы и минусы одноуровневой и двухуровневой систем местной власти.

– Смысл территориальных преобразований заключается в грамотном распределении муниципальных ресурсов, власти и способов участия граждан в решении вопросов на территории муниципального образования, а не в произвольном сокращении муниципалитетов, – подчеркнул парламентарий. – В Мурманской области местное самоуправление имеет свои особенности, и связано это с тем, что на территории региона сельское население составляет менее 10 процентов общей численности, при этом значительная его часть сосредоточена в военных гарнизонах. По нашему мнению, создание муниципальных округов позволит повысить административную управляемость на территории, укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления путем объединения лучших кадров, объединить доходные источники поселений, предусмотреть возможность оптимизации и сокращения расходов. Кроме того, появится возможность вовлечения большего количества жителей в решение возникающих вопросов.

Также Владимир Мищенко проинформировал коллег о работе координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области, отметив его роль в формировании согласованной позиции и единых подходов в решении вопросов местного значения.

Участники телемоста заострили внимание на участии молодёжи в муниципальной и парламентской работе. В частности, поделились мнением о возможностях раскрытия потенциала молодых людей через деятельность общественных объединений и парламентских структур, а также обменялись опытом организации молодёжного самоуправления.

В завершение участники телемоста обсудили и подчеркнули важность сохранения исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, 80-летие которой в этом году широко будут отмечать как в России, так и в Республике Беларусь.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32277/