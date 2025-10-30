Региональные парламентарии приняли участие в научно-технологическом диктанте

Масштабная всероссийская образовательная акция проводится в третий раз, Мурманская область к ней присоединилась впервые. Темой теста выбраны «Технологии Победы».

Для проведения очного тестирования в регионе были подготовлены три площадки. Основная из них была на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Здесь и проходили тестирование глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Герман Иванов.

Сергей Дубовой в своём приветствии участникам акции в колледже, отметил, что цель мероприятия – привлечь внимание к вопросам отечественного научно-технологического развития:

— Инженерные кадры и инновационные технические решения сегодня как никогда важны для достижения технологического суверенитета нашей страны. Напомню, это прямое поручение Президента России. В этот раз вопросы теста посвящены открытиям и инновациям во всех сферах, сделанным в кратчайшие сроки во время Великой Отечественной войны и сыгравшим важную роль в приближении Великой Победы. Сегодня они по-прежнему актуальны.

Тест состоял из 25 вопросов, разделенных на три уровня сложности. На ответы отводилось 50 минут.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33324/