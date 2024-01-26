Региональные парламентарии продолжат держать «руку на пульсе» в сфере сельского хозяйства и рыбной отрасли

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Депутаты обсудили перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального образования г. Полярные Зори, а также план работы комитета на 2024 год.

Председатель комитета Андрей Иванов отметил насыщенную законотворческую работу в этом году:

- По-прежнему актуальной остаётся экологическая повестка, особенно в части природопользования, проведения лесоохранных мероприятий и предотвращения лесных пожаров. В частности, необходимы уточнения законодательства в сфере охоты.

Депутат также подчеркнул, что парламентарии продолжат держать «руку на пульсе» в сфере сельского хозяйства и рыбной отрасли.

- Одна из основных тем: поддержка наших сельхозпредприятий. Кроме того, продолжим развивать тему по прибрежному рыболовству, - рассказал Андрей Иванов. – В ближайшее время в двух населенных пунктах региона в виде эксперимента рыбаки-любители получат разрешение на продажу излишек улова. Мы сейчас работаем над тем, чтобы федеральное законодательство максимально использовать в интересах жителей Кольского полуострова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29317/