С 26 января в Мурманске начнут работу первые пункты губернаторского проекта «Витаминизация»Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.24 13:30

Региональные парламентарии продолжат держать «руку на пульсе» в сфере сельского хозяйства и рыбной отрасли

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Депутаты обсудили перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального образования г. Полярные Зори, а также план работы комитета на 2024 год.

Председатель комитета Андрей Иванов отметил насыщенную законотворческую работу в этом году:

- По-прежнему актуальной остаётся экологическая повестка, особенно в части природопользования, проведения лесоохранных мероприятий и предотвращения лесных пожаров. В частности, необходимы уточнения законодательства в сфере охоты.

Депутат также подчеркнул, что парламентарии продолжат держать «руку на пульсе» в сфере сельского хозяйства и рыбной отрасли.

- Одна из основных тем: поддержка наших сельхозпредприятий. Кроме того, продолжим развивать тему по прибрежному рыболовству, - рассказал Андрей Иванов. – В ближайшее время в двух населенных пунктах региона в виде эксперимента рыбаки-любители получат разрешение на продажу излишек улова. Мы сейчас работаем над тем, чтобы федеральное законодательство максимально использовать в интересах жителей Кольского полуострова.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29317/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО стали чаще других россиян искать подработку
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Комментарий к новости:Арктика и Дальний Восток — это общенациональный проект, на который в России возлагают большие надежды
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается рассмотрение дела директора единственного частного детского сада в столице Заполярья
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Россия вне зоны доступа». Познавательная программа (12+)15:50Городские хроники (6+)16:10«Русский след». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на куриные яйца продолжили рост, а по России уже отмечается снижение-PRO Валюту (16+)Жители СЗФО стали чаще других россиян искать подработку-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газ (18+)Последний модуль второй технологической линии «Арктик СПГ-2» отправлен с китайской верфи в порт Мурманск-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика