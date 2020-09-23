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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.20 07:15

Региональные парламентарии рассмотрели около 30 вопросов за один день

Состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, прокуратуры. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов.

В окончательной редакции приняты изменения в Устав Мурманской области. В частности, корректировки связаны с требованиями, которым должно соответствовать высшее должностное лицо Мурманской области согласно принятым поправкам в Конституцию. Кроме того, изменения касаются осуществления судебной власти, назначения прокурора Мурманской области и ряда других вопросов.

Депутаты рассмотрели и приняли в третьем чтении блок социальных законопроектов. Одобрены изменения в закон Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников», которые продлевают действие «медицинской ипотеки» в нашем регионе до 2023 года. Благодаря этому закону врачи-специалисты и фельдшера скорой медицинской помощи могут улучшить жилищные условия.  В этом году размер выплаты вырос из-за увеличения процента, применяемого при расчете, с 20 до 50, а медицинские работники, получившие выплату, теперь берут на себя обязательство отработать в медицинской организации региона не менее 10 лет (ранее было 5 лет).

Региональные парламентарии приняли в окончательном виде законопроект об установлении нового прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год с целью определения социальной доплаты к пенсии.  В следующем году предложено установить эту величину в размере 15066 рублей, что превышает показатель этого года более чем 700 рублей. По прогнозам доплату к пенсии в 2021 году получат почти 19 тысяч человек, а её средний размер составит 4800 рублей.

Процедуру окончательного чтения прошел региональный законопроект «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области». Он перераспределяет сроком на шесть лет полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области.

В первом и окончательном чтении принят законопроект, вносящий изменения в статью 1 закона Мурманской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». Он способствует повышению инвестиционной привлекательности Мурманской области в сферах туризма, физической культуры и спорта, а также благоустройства. Кроме того, предоставление потенциальным инвесторам права на получение земельных участков в аренду без проведения конкурсных процедур в вышеуказанных сферах значительно снизит административные барьеры для реализации объектов социально-культурного назначения.

Региональный парламент принял в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления преференций организациям, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации», который разработан в развитие федерального законодательства. Основными целями проекта закона являются: создание условий для укрепления экономических позиций Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации, обеспечение Мурманской области конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов, создание промышленных, транспортно-логистических и туристических объектов, стимулирование социально-экономического развития Мурманской области. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

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