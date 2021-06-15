В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Региональные парламентарии рассмотрели вопрос о назначении выборов депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва.

— В соответствии с законом выборы должны быть назначены Думой не ранее, чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до даты проведения выборов, – пояснил Владимир Мищенко. – Если срок полномочий областной Думы истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва, днём голосования является день голосования на указанных выборах. В соответствии с федеральным законом, это 19 сентября 2021 года. Комитет предложил включить вопрос в проект повестки дня очередного заседания областной Думы вопрос и принять постановление.

Депутаты обсудили и поддержали принятие в первом чтении законопроекта «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области". Он разработан с учётом предложений, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований, а также от исполнительных органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций. Законопроектом предлагается установить праздничные и памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями на территории Мурманской области, которые сыграли ключевую роль в формировании основ российской государственности, гражданского общества, а также с событиями, свидетельствующими о героических подвигах предыдущих поколений при защите Отечества. Проект закона будет способствовать формированию уважительного отношения к историческим традициям Мурманской области, героическим подвигам старшего поколения, а также повышению уровня информированности населения о важных исторических и общественно-политических событиях.

— В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации приняты законы, которыми установлены региональные праздники, праздничные и памятные даты, – отметил Владимир Мищенко. – Планируется, что наш закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года. Для более тщательной работы над ним будет создана рабочая группа с участием представителей исполнительной и законодательной власти, общественности.

Комитет единогласно поддержал данное предложение.