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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.21 13:30

Региональные парламентарии разработают областной закон о почётных званиях населенных пунктов Мурманской области

На очередном заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных в центре внимания депутатов – предложение общественной организации «Содружество ветеранов подводников Гаджиево» о разработке регионального закона о почётных званиях. Речь идёт о присвоении населенным пунктам званий «Город морской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Посёлок лётной доблести». Прозвучало, что подобные законы уже приняты в ряде регионов страны, в частности, в Тульской области.

– Считаю, что идея разработать свой региональный закон, который бы способствовал увековечению памяти о подвигах наших земляков, достойна внимательного и вдумчивого подхода. Это весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания, популяризации воинской службы, воспитания чувства гордости за свой поселок или район у молодежи, – отметил Михаил Ильиных.

Комитет решил разработать региональный законопроект «О почётных званиях Мурманской области», после чего направить его на заключение губернатору Мурманской области.

Кроме того, парламентарии рекомендовали областной Думе поддержать проект федерального закона, который вносит изменения в отдельные законодательные акты в части совершенствования мер по защите исторической памяти и по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Законопроект конкретизирует порядок реализации полномочий региональных и муниципальных органов власти по этим вопросам, а также предлагает разместить у памятников Великой Отечественной войны информационные надписи и обозначения, позволяющие ознакомится с исторической справкой о событиях и лицах, в честь которых установлен объект. Аналогичная информация в обязательном порядке должна будет содержаться и в паспорте воинского захоронения. Также законопроект предлагает возложить на региональные власти обязанность содействовать общественным организациям, осуществляющим поисковую работу.

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