Региональные парламентарии собрались на очередное заседание Мурманской областной Думы

Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестку дня внесено около двух десятков разных вопросов. Например, региональные парламентарии планируют рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи Мурманской области, в первом чтении о проекте закона Мурманской области №399-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» (в части расширения перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения) и во втором чтении о проекте закона Мурманской области №391-6 «О порядке определения границ прилегающих территорий органами местного самоуправления».

А вчера на очередном заседании комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили предложение Совета депутатов и администрации города Мончегорска о присвоении городу металлургов почетного звания «Город трудовой доблести».

В экспертном заключении Российской академии наук говорится о наличии для этого всех оснований. В частности, работая в суровых условиях Крайнего Севера, мончегорцы внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и развитие нашей страны. На оставшихся после эвакуации производственных площадках комбината «Североникель» усилиями жителей было налажено необходимое для фронта производство мин, гранатных запалов, а также осуществлялся ремонт военной техники. Кроме того, Мончегорск превратился в один из госпитальных центров. Более трех тысяч горожан, в большинстве – работников комбината, были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а 816 мончегорцев – медалью «За оборону Советского Заполярья».

– Только один российский город имеет такое почётное звание – это Боровичи Новгородской области. С учётом уже выраженного мнения депутатов на прошлом заседании комитета по данному вопросу и поддержки главы региона у нас есть уверенность, что инициатива присвоить такое же звание и городу металлургов в Мурманской области будет поддержана на федеральном уровне. Это больше моральная преференция – поколение мончегорцев, которые справились со всеми поставленными задачами, прошли через многие трудности и лишения в годы Великой Отечественной войны заслужили для родного города такое высокое звание. В дальнейшем возможны и материальные преференции на региональном уровне, – отметил Владимир Мищенко.

Комитет поддержал инициативу и рекомендовал областной Думе обратиться к Президенту РФ с ходатайством о присвоении Мончегорску почётного звания «Город трудовой доблести».