Региональные парламентарии согласились с основными характеристиками проекта бюджета на 2022 год и рекомендовали Думе принять его в первом чтении

В Мурманской областной Думе комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения рассмотрел основные параметры проекта областного бюджета на будущий год. Депутаты обсудили планируемые в 2022 году и на период 2023-2024 годы расходы на госпрограмму «Занятость и труд».

Во время обсуждения было отмечено, что на будущий год на реализацию подпрограммы «Содействие занятости населения в Мурманской области» выделено более одного миллиарда рублей. Из федерального бюджета предусмотрена субвенция в размере 611 миллионов рублей на социальные выплаты безработным. Кроме того, с 1 октября 2022 года учтена индексация заработной платы работникам бюджетной сферы на 4%, и индексация социальных выплат также на 4 % с 1 июня будущего года.

По мнению председателя комитета, важно предусмотреть в областном бюджете доплаты до минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы с учётом повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года: «Чуть более одного миллиарда рублей – это тот объём ресурсов, который пойдёт на поддержку граждан, которые оказались безработными. Учтены также обеспечительные мероприятия, связанные с предоставлением этих пособий. Считаю, что, в первую очередь, в областном бюджете необходимо предусмотреть, что с 1 января 2022 года минимальный размер заработной платы в Мурманской области будет составлять с учётом наших северных надбавок и коэффициента 31 тысячу 319 рублей и 10 копеек. Кроме этого, я принципиально убеждён, что индексация заработной платы и социальных выплат должна быть произведена сообразно инфляции в России, размер которой федеральные органы государственной признали на уровне 8,2% за первые 10 месяцев текущего года. Также, считаю возможным рассмотреть вопрос о поэтапном переходе к регулированию оплаты труда посредством установления минимальной заработной платы в Мурманской области, размер которой определяется трехсторонним соглашением между Правительством региона, представителями работодателей и профсоюзами. Напомню, что до 2018 года действовал именно такой порядок, когда минимальная заработная плата была равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Если вернуться к прежнему порядку, минимальная зарплата станет существенно выше».

После детального обсуждения параметров регионального бюджета и госпрограмм, которые входят в компетенцию комитета, парламентарии согласились с основными характеристиками проекта бюджета на 2022 год и рекомендовали Думе принять его в первом чтении.