Региональные парламентарии совершенствуют законодательство о выборах и референдумах

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в отдельные законодательные акты о выборах и референдумах в Мурманской области.

Предлагается привести к единому толкованию некоторые термины и понятия, предусмотреть отказ от голосования с использованием открепительных удостоверений, установить обязанность зарегистрированного кандидата в случае появления у него судимости письменно информировать об этом избирательную комиссию, уточнить срок прекращения полномочий доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений. Также законопроектом предусматривается, что фото- и (или) видеосъёмка в помещениях для голосования, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями средств массовой информации по согласованию с командиром соответствующей воинской части и ряд других положений.

– Изменения вносятся почти во все законы Мурманской области, которые обеспечивают гражданам их избирательное право и право быть избранным. Целый блок изменений связан с тем, что страна находится в условиях проведения специальной военной операции, и, в связи с этим, ряд положений касаются работы СМИ во время проведения голосования на территориях воинских частей, – отметил Владимир Мищенко. – Думаю, что данный законопроект конкретизирует многие нормы и поможет нам качественно и на высоком организационном уровне провести президентскую выборную кампанию 17 марта 2024 года, а также выборы главы региона и представителей жителей области в муниципальные органы власти осенью будущего года.

Комитет поддержал проект закона и предложил областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также поддержали поправки к законопроекту, который дополняет перечень праздничных дней и памятных дат Мурманской области. В частности, депутаты внесли уточнение в наименование памятной даты – 23 октября – День разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье (1944 год).

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в третьем чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29078/