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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 22:40

Региональные парламентарии в ходе рабочей поездки в ЗАТО г. Островной посетили социальные объекты и предприятия жизнеобеспечения

В их числе – больница, детский сад, школа, энергетическое предприятие.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат Ирина Просоленко также побывали в Центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания, где в прошлом году открылись «СОПКИ. СПОРТ».

В этот же день прошло рабочее совещание с руководством муниципального образования и представителями Северного флота, где обсуждались наиболее актуальные проблемы и планы развития Островного.

Подводя итоги выездного мероприятия, Сергей Дубовой отметил:

— Город живёт, ключевые проекты реализуются. В Островном многое делается для досуга и развития молодого поколения. В частности, по программе реновации ЗАТО здесь проведены работы в дошкольном учреждении, в помещении для воспитанников созданы комфортные условия пребывания. В прошлом году по проекту «Арктическая школа» заменены окна в детском саду и школе, обновлено групповое помещение, школьный кабинет информатики. Работает центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». В Центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания создан «Саамский уголок» и открыто пространство «Движения Первых». Мы увидели конкретные результаты реализации плана «На Севере – жить». Очевидно, что создание необходимых условий для жителей – приоритетное направление в работе местной власти. Существующие проблемы характерны для многих отдалённых городов и посёлков – нехватка молодых кадров в различных сферах деятельности, а в целом - перспектива дальнейшего развития Островного.

Итоги поездки планируется обсудить с губернатором области, актуальные вопросы взяты депутатами на контроль.

Сергей Дубовой вручил награды Мурманской областной Думы главе ЗАТО г. Островной Ольге Огиновой и председателю Совета депутатов муниципального образования Виктору Онуку.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/128/rm4ryxoxzfxtz1ntd0us3gd38fnnx8uw.jpg

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