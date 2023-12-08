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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.23 16:00

Региональные парламентарии в Санкт-Петербурге принимают участие в Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Мероприятие проходит в городе на Неве на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В течение двух дней более 2000 экспертов из России и зарубежных стран обсудят комплексные и стратегические решения по социально-экономическому развитию Арктической зоны, обменяются опытом по реализации отечественных проектов в Арктике, оценят инвестиционный потенциал и возможности северных регионов.

В программе форума, проводимого в тринадцатый раз, 11 тематических направлений и более 50 сессий.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и заместитель председателя областной Думы Евгений Никора приняли участие в пленарном заседании.

Сергей Дубовой отметил, что на нём рассматривались новые подходы к развитию Арктики:

— Говорили об актуализации господдержки и законодательства в меняющихся условиях, повышении привлекательности полярных профессий и вовлечении предприятий неарктических регионов в реализацию проектов на Крайнем Севере. Затронули тему баланса между экономическими интересами и сохранением окружающей среды и идентичности коренных малочисленных народов Севера.

В этот же день Евгений Никора выступил модератором рабочей сессии: «Дети северных широт: воспитание и образование подрастающего поколения в арктических условиях».

На примере Мурманской области парламентарий рассказал о мерах по повышению качества образования, созданию условий для поддержки и развития добровольчества и волонтёрства, эффективной самореализации молодёжи на малой Родине.

— По многим позициям северные дети вынуждены конкурировать со сверстниками из других субъектов Российской Федерации, поэтому органы власти Мурманской области большое внимание уделяют реализации мероприятий национального проекта «Образование». За последние четыре года в регионе проведена огромная работа в этом направлении. Создаются новые места допобразования детей, приобретается новое компьютерное оборудование в образовательные организации, обновляется их материально-техническая база, открываются «Точки роста» и технопарки по модели «КвантоЛаб», – сказал Евгений Никора.

Вице-спикер подробно остановился на реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить!», включающего в себя различные проекты.

— В проекте «Арктическая школа» в 2021 году приняли участие 56 школ. За счет средств областного бюджета и с привлечением средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования были обновлены школьные столовые, спортивные залы, учебные кабинеты и общественные школьные пространства. Успешный опыт позволил продолжать реализацию проекта, увеличив при этом как количество направлений предоставления гранта, так и состав, и количество грантополучателей. Министерством образования и науки Мурманской области разработан проект концепции по созданию Центров олимпиадной подготовки «Уникум». Уже работает пять таких центров, каждый из которых состоит из 4-х площадок по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология» и «Информатика».

Также Евгений Никора рассказал о создании в регионе сети профильных классов, ориентированных на предпочтения обучающихся и потребности рынка труда. Это «ФосАгро-классы», «Роснефть-классы», «Газпром-классы», транспортно-логистические, авиаклассы, морские классы, «НОВАТЭК-классы», «Атомклассы», «РЖД-класс», судостроительные классы.

Парламентарий подчеркнул, что в регионе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, разработана региональная программа, которая стартовала в школах и колледжах с 1 сентября этого года. Она включает в себя курс внеурочной деятельности на протяжении всего учебного года. Это получасовой разговор классного руководителя с ребятами о Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29085/

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