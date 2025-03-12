Региональные парламентарии вручили северянам медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Юбилейная награда, учрежденная Президентом РФ Владимиром Путиным — символ благодарности тем, кто внёс свой вклад в защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, был участником грандиозного послевоенного строительства и развития страны.

- На долю этого поколения выпали тяжёлые испытания, каждый из них достоин самых высоких слов благодарности, - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. – И никто не должен остаться без внимания.

В числе награждённых почётной медалью жители Мурманской области - ветераны войны, труженики тыла, блокадники.

- Жизнь каждого из них – это история мужества, патриотизма, самоотверженности. - считает первый вице-спикер Думы Владимир Мищенко. - Помнить и чтить их дела и свершения, их подвиг – наш священный долг.

Депутаты вручили почётные награды 20 ветеранам, тепло поблагодарив их за стойкость, трудолюбие, терпение, за Великую Победу и достойный пример преданности своему Отечеству.

В ходе исполнения этой почётной миссии депутатам выпала уникальная возможность прикоснуться к великому подвигу — пообщаться с теми, кто 80 лет назад вместе со всей нашей огромной страной стал участником важного исторического события. Ветераны вспоминали о прошлом, о героических событиях, свидетелями которых им довелось стать. Несмотря на их возраст, региональные парламентарии отметили у земляков великолепную память о том нелегком времени, а ещё великую силу духа, душевное тепло, жизнелюбие и позитивный настрой.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1a3/dg7dlsip5oq05zz9tgpou9dcutlwm5ce.JPG