Региональные парламентарии заслушают отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности регионального правительства

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством спикера регионального парламента Сергея Дубового. Очередное заседание Думы начнётся 26 июня. В повестке дня значится более 20 вопросов.

Планируется рассмотреть ряд бюджетных вопросов, в том числе об исполнении областного бюджета за 2019 год и о внесении изменений в бюджет региона на текущий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Региональные парламентарии заслушают отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства Мурманской области. В проекте повестки дня также обозначен вопрос об обязательном публичном отчёте губернатора Мурманской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2019 год

Также предложено рассмотреть в первом чтении законопроекты, вносящие изменения в региональные законы «О государственной социальной помощи в Мурманской области», «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области», «О транспортном налоге», «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Кроме того, парламентарии обсудят кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области.