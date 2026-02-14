Региональные педагоги приняли участие в работе Всероссийского форума наставников-просветителей

Учитель начальных классов сафоновской школы №2 Светлана Поморова вместе с коллегой из Мурманского международного лицея Викторией Широбоковой представляет Кольское Заполярье на III Всероссийском форуме наставников-просветителей.

Форум проходил 10-13 февраля в Пятигорске на площадке Центра знаний «Машук». Он объединил 150 педагогических работников общеобразовательных учреждений, системы СПО и высших учебных заведений из 75 регионов. Форум проводится Центром знаний «Машук» и Центром просветительских инициатив Минпросвещения России при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Сообщество наставников-просветителей – это 2,5 тысячи педагогов со всей страны. Светлана Поморова - активный участник сообщества и Учительского клуба Мурманской области. Светлана Анатольевна работает учителем более 20 лет. Она с гордостью и увлечением реализую патриотическую программу «Орлята России», руководит школьным отрядом ЮИД (Юные инспекторы движения).

«Для меня важно быть в гуще профессиональной жизни, делиться опытом и учиться у коллег», - признается педагог.

На форуме наставники участвовали в дискуссиях со специалистами платформы «Сферум», творческих групповых занятиях и практических сессиях, направленных на разработку просветительских проектов и медиаматериалов для дальнейшего внедрения в региональную практику. Специалисты осваивали современные инструменты и методики работы с детьми и молодёжью, изучали методологии и технологии формирования общероссийской гражданской идентичности и укрепления единства народов России в социальных сетях, а также обсуждали особенности информационного взаимодействия в сфере просвещения.

«Команда, идеи, горящие глаза. Я увожу отсюда не просто блокнот с записями, а целый чемодан знаний. И отдельная ценность - люди. Нужные, добрые, искренние», - поделилась своими впечатлениями Светлана Поморова.

