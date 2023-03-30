Региональные показатели нацпроекта «Экология» по количеству утилизированных и обработанных ТКО перевыполнены более чем в 2 раза

28 марта на заседании правительства Мурманской области подвели итоги реализации в регионе национальных проектов. Первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила успешную реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в разрезе нацпроекта «Экология».

«По итогам 2022 года регионом перевыполнены установленные показатели проекта. Так, доля ТКО, направленных на утилизацию, составила 16,8%, доля ТКО, направленных на обработку, составила 82,8%, что, соответственно в 2,5 и 3 раза больше установленных региональных значений», – подчеркнула Оксана Демченко.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».



