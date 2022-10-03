Региональные премии до 50 тысяч рублей получат победители чемпионата профмастерства по северным профессиям и их наставники

Победители чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям из команды Мурманской области и их наставники получат премии. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Среднее профессиональное образование становится одним из ключевых, весьма востребованным у нас в регионе, с учетом количества инвестиционных проектов и модернизации действующих производств. В наше время популярность СПО растет, и мы, конечно продолжаем мотивировать наших ребят, чтобы они становились первоклассными квалифицированными специалистами. В этом году в Мурманске состоялся первый чемпионат профмастерства по северным профессиям, из команды нашей области 10 участников заняли различные призовые места, и мы приняли решение их дополнительно премировать. Также премии получат наставники тех студентов, которые показали наилучшие результаты. Поздравляю наших ребят, которые показали действительно высокое мастерство в рамках своих профессий, по которым они учатся. И обеспечили соответствующий результат для Мурманской области», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что за 1 место премия для победителя и наставника составит 50 тысяч рублей, за 2 место – 30 тысяч рублей, за 3 место – 20 тысяч рублей.

Глава региона также напомнил, что ранее в регионе ввели стипендию в 10 тысяч рублей для студентов-отличников СПО.

«Об этом мы также объявили на первом чемпионате мастерства по северным профессиям. Я прошу региональное Министерство образования проконтролировать, чтобы все эти выплаты чётко доходили до ребят. Я рассчитываю, что эти примеры станут дополнительным стимулом для остальных ребят, которые учатся в наших колледжах, в которые мы продолжаем инвестировать, делая их современнее и профессиональнее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям состоялся этим летом в Мурманске в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, оператором которых является Фонд «Росконгресс».

Фото: https://gov-murman.ru