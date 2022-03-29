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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.22 10:00

Региональные премии в области культуры, литературы и искусства не будут облагаться налогом

С этого года все региональные премии в области культуры, литературы и искусства не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В перечень вошли премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» и «За особый вклад в развитие культуры Мурманской области». За особый вклад в развитие региональной культуры ежегодно поощряются выдающиеся северяне, создавшие уникальный творческий продукт и повлиявшие на развитие отрасли в Кольском Заполярье. размер премии составляет 100 тысяч рублей. Ещё 15 деятелей культуры ежегодно становятся обладателями премий «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области». Размер награды с этого года увеличен и составляет 50 тысяч рублей.

Кроме того, в перечень включена премия, присуждаемая за достижения в развитии библиотечного дела и продвижении чтения в Мурманской области. Награда была учреждена в регионе в 2021 году в целях стимуляции профессиональной и творческой активности специалистов библиотек и продвижения социально значимых библиотечных проектов по развитию чтения и литературного творчества. По данному направлению предусмотрены премии в размере 15, 20 и 30 тысяч рублей в зависимости от номинации, всего – девять наград.

Не будет подлежать налогообложению ряд наград, присуждаемых писателям. В перечень включены как традиционная для Мурманской области литературная премия имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого, вручаемая молодым писателям, так и Всероссийская Арктическая премия имени Виталия Семёновича Маслова, которую в этом году будут присуждать впервые. Премия имени Маслова учреждена губернатором Мурманской области, претендовать на её получение могут литераторы со всей страны. В День славянской письменности и культуры 24 мая 2022 года в Мурманске будут вручены три премии в размере 250 тысяч рублей, а для лауреата премии в номинации «Современная проза» предусмотрен специальный приз – поход на Северный полюс в рамках ежегодной экспедиции одаренных школьников на ледоколе в 2022 году.

Получить подробную и актуальную информацию о действующих в регионе мерах поддержки сферы культуры и искусства можно на сайте Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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