Региональные проекты стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

14 проектов из Мурманской области получат в этом году поддержку Фонда президентских грантов. В сфере культуры поддержку на реализацию получат 7 проектов.

В 2021 году на средства, выделенные фондом, в посёлке Умба будет организован Арктический фестиваль «Северные Морозы». Фестиваль призван объединить самобытных и ярких Дедов Морозов Мурманской области, сохранить историю Деда Мороза и его образ хозяина стужи, льда и снега. «Северные Морозы» является продолжением проекта «В тереме Деда Мороза», который в 2020 году стал одним из победителей конкурса грантов регионального Министерства культуры для НКО. Организаторы проекта – местная общественная организация содействия развитию культуры «Умба. Культурный Север» и Дом культуры поселка Умба.

Победителем конкурса Фонда президентских грантов также стал продюсерский центр «Северный характер», получивший грант на реализацию одноименного международного проекта. Международный культурный проект «Северный характер» - это несколько крупных мероприятий, которые в течение года пройдут в России, Норвегии, Швеции и Финляндии. В Мурманской области они охватывают 36 городов и поселков. В рамках проекта пройдут международные кинофестивали «Северный Характер» и «Северный Характер: green screen», киномарафоны, Форум «Северный Характер: ИНКультура» и локейшен-тур для российских сценаристов.

Победу в конкурсе одержала АНО «Культурный центр Африканда-арт» с проектом «Сундук сказок. Рисуем на песке». Для ребят 5-7 лет появится Семейная арт-студия на базе Детской школы искусств и детского сада поселка Африканда, вовлекающая участников проекта в изучение устного народного творчества через современные творческие форматы – рисование на песке и технику анимации.

«Музей 10-го судоремонтного завода» - проект с таким названием представил на конкурс Союз машиностроителей России. На выделенные фондом средства в Полярном создадут музей на базе судоремонтного завода. Проект направлен на сохранение, изучение и передачу исторических ценностей, накопленных за годы работы орденоносного завода от старшего поколения к младшему.

АНО поддержки и правовой защиты некоммерческих организаций «Центр поддержки инициатив» выиграл грант на создание арт-резиденции «Терский берег». Проект направлен на создание первой креативной резиденции в сельской местности на территории Терского района.

Летом в столице Заполярья пройдёт Международный фестиваль уличного искусства и урбанистки «РОСТ. МУРМАНСК». Фестиваль пройдет в отдалённых районах Мурманска с целью преобразить их с помощью уличного искусства и средового дизайна. Автор проекта – АНО «Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс».

Молодёжный центр содействия развитию социальных инициатив «Ювента» получит грант на реализацию проекта «Заполярный бал», который состоится в Мурманске этой зимой. Новое современное культурное мероприятие в жизни Арктики будет организовано в соответствии с русским бальным этикетом. Гостями станут офицеры и гражданские лица от 21 до 37 лет, проживающих в ЗАТО Мурманской области, Мурманске, Мончегорске, для который пройдет серия обучающих занятий по подготовке к балу.

Познакомиться со всеми проектами наших земляков, получивших поддержку Фонда президентских грантов можно на официальном сайте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 15 июня стартовал приём заявок на новый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Подробная информация также представлена на официальном сайте Фонда президентских грантов.