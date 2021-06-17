VI Арктический фестиваль «Териберка» перенесён на август 2021 года19 сентября - назначена дата выборов депутатов Мурманской областной Думы седьмого созыва
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.21 13:00

Региональные проекты стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

14 проектов из Мурманской области получат в этом году поддержку Фонда президентских грантов. В сфере культуры поддержку на реализацию получат 7 проектов.

В 2021 году на средства, выделенные фондом, в посёлке Умба будет организован Арктический фестиваль «Северные Морозы». Фестиваль призван объединить самобытных и ярких Дедов Морозов Мурманской области, сохранить историю Деда Мороза и его образ хозяина стужи, льда и снега. «Северные Морозы» является продолжением проекта «В тереме Деда Мороза», который в 2020 году стал одним из победителей конкурса грантов регионального Министерства культуры для НКО. Организаторы проекта – местная общественная организация содействия развитию культуры «Умба. Культурный Север» и Дом культуры поселка Умба.

Победителем конкурса Фонда президентских грантов также стал продюсерский центр «Северный характер», получивший грант на реализацию одноименного международного проекта. Международный культурный проект «Северный характер» - это несколько крупных мероприятий, которые в течение года пройдут в России, Норвегии, Швеции и Финляндии. В Мурманской области они охватывают 36 городов и поселков. В рамках проекта пройдут международные кинофестивали «Северный Характер» и «Северный Характер: green screen», киномарафоны, Форум «Северный Характер: ИНКультура» и локейшен-тур для российских сценаристов.

Победу в конкурсе одержала АНО «Культурный центр Африканда-арт» с проектом «Сундук сказок. Рисуем на песке». Для ребят 5-7 лет появится Семейная арт-студия на базе Детской школы искусств и детского сада поселка Африканда, вовлекающая участников проекта в изучение устного народного творчества через современные творческие форматы – рисование на песке и технику анимации.

«Музей 10-го судоремонтного завода» - проект с таким названием представил на конкурс Союз машиностроителей России. На выделенные фондом средства в Полярном создадут музей на базе судоремонтного завода. Проект направлен на сохранение, изучение и передачу исторических ценностей, накопленных за годы работы орденоносного завода от старшего поколения к младшему.

АНО поддержки и правовой защиты некоммерческих организаций «Центр поддержки инициатив» выиграл грант на создание арт-резиденции «Терский берег». Проект направлен на создание первой креативной резиденции в сельской местности на территории Терского района.

Летом в столице Заполярья пройдёт Международный фестиваль уличного искусства и урбанистки «РОСТ. МУРМАНСК». Фестиваль пройдет в отдалённых районах Мурманска с целью преобразить их с помощью уличного искусства и средового дизайна. Автор проекта – АНО «Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс».

Молодёжный центр содействия развитию социальных инициатив «Ювента» получит грант на реализацию проекта «Заполярный бал», который состоится в Мурманске этой зимой. Новое современное культурное мероприятие в жизни Арктики будет организовано в соответствии с русским бальным этикетом. Гостями станут офицеры и гражданские лица от 21 до 37 лет, проживающих в ЗАТО Мурманской области, Мурманске, Мончегорске, для который пройдет серия обучающих занятий по подготовке к балу.

Познакомиться со всеми проектами наших земляков, получивших поддержку Фонда президентских грантов можно на официальном сайте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 15 июня стартовал приём заявок на новый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Подробная информация также представлена на официальном сайте Фонда президентских грантов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек, евро снижается на 65 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика