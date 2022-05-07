Региональные учреждения культуры приглашают северян на мероприятия и акции, приуроченные ко Дню Победы

В 2022 году наша страна отмечает 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Областные учреждения культуры приглашают северян на мероприятия, посвященные праздничной дате.

В Мурманской государственной областной научной библиотеке по 14 мая проходит Единая областная информационная акция «Победный май». С помощью электронных баз и банков данных, размещенных в интернет, специалисты библиотеки помогут найти информацию о погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения, окажут помощь в оцифровке уникальных семейных архивов. Все участники акции смогут познакомиться с полнотекстовой коллекцией областной научной библиотеки «Сохраняя память о войне», создание которой приурочено к празднованию Дня Победы. Подробно об акции – на сайте библиотеки.

Обширную программу для детей и их родителей подготовила Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой: виртуальная мультимедийная выставка о Великой Отечественной войне в художественной литературе, информационный онлайн-навигатор «Мы – наследники Победы», большая командная игра «Война в подробностях» и многое другое ждет гостей учреждения в честь праздника. В рамках акции «Читаем и говорим. Книги о войне» в апреле посетители библиотеки снимали видеоролики, в которых рассказывали о понравившихся им книгах, по 9 мая на сайте библиотеки и в группах в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы работы юных северян.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих также проведет для северян ряд мероприятий. 11 мая в 13.00 запланирована встреча поколений «Вошла в историю Победа».

Мурманский областной краеведческий музей активно принимает участие в проекте «Территория Победы». Проект, инициированный Музеем Победы, направлен на создание единого пространства по военной истории ХХ века и охватывает всю страну, объединив региональные и муниципальные, частные и школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны. Прямо сейчас здесь проходит Майский фестиваль правильного кино. В рамках фестиваля на площадках участников проекта «Территория Победы» покажут 20 художественных и документальных фильмов. В краеведческом музее северяне смогут увидеть: 7 мая в 15.00 - «28 панфиловцев» (12+), 8 мая в 12.00 – фильм «Навеки с небом» (12+).

Также до 16 июня в музее работает выставка «Не вернувшиеся с войны», посвященная развитию поискового движения в Мурманской области.

Мурманский областной художественный музей предлагает северянам посетить мероприятие «Герои Севастополя» по выставке «Героический Севастополь» из собрания Московского Мультимедиа Арт Музея, а также познакомиться с художественными фильмами о судьбе шедевров живописи и скульптуры в военные и послевоенные годы. 7 мая в 17.00 северяне смогут увидеть фильм «Пять дней-пять ночей» (режиссёр Л. Арнштам,12+).

Узнать больше про особенности полевой почты и создать фронтовое письмо гости музея смогут 7 мая в 13.00 на мероприятии «Строки, опаленные войной», посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая в 13.00 желающие послушают рассказ о об известных картинах художников на тему войны на мероприятии «Я рисовал мгновения войны!».

Мурманский колледж искусств приглашает северян на концерт ко Дню Победы «И помнит мир спасенный», который состоится 12 мая в 12.30. В Областном театре кукол пройдут спектакли «Эшелон» и «Горькая память войны». Мурманская областная филармония ждёт гостей на концерт артистов филармонии «Если б не было войны».