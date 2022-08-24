Региональные власти и участники «Гектара Арктики» обсудили реализацию программы в Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова провела встречу с лидерами агломераций «Гектара Арктики». В совещании приняли участие руководители профильных министерств и представители администрации Кольского района.

Программа безвозмездного гектара земли в Арктике является одной из социальных инициатив правительства России и направлена на повышение качества жизни жителей Арктической зоны Российской Федерации.

Мурманская область с первых дней запуска программы является безусловным лидером из всех субъектов Арктической зоны как по количеству открытых территорий для предоставления (более 701 тысячи га), так и по количеству поданных от граждан заявлений (4,6 тысячи заявлений подано с начала действия программы). На данный момент гражданам предоставлено в пользование более 2 тысяч га.

На встрече присутствовали представители восьми агломераций Мурманской области: агломерация «Лесная» (г. Апатиты, 19 человек), агломерация «Сидоренко» (г. Апатиты, 63 человека), агломерация «Поворот на Апатиты» (г. Апатиты, 135 человека), агломерация «8 км автодороги «Серебрянка» (гп. Кильдинстрой, 70 человек), агломерация «Ура-Губа» (сп. Ура-Губа, 82 человека), агломерация «Медвежий Ручей (гп. Молочный, 355 человек), агломерация «Южный Канентъявр» (55 км а/д «Серебрянка» в сторону гп. Туманный, 455 человек), агломерация «Выпчозеро» (лесной фонд, гп. Умба, 11 человек).

Участники обсудили вопросы обеспечения объектами инфраструктуры (дороги, электричество, водоснабжение), тарифы на подключение и изменение градостроительной документации.

«Федеральная программа не предполагает обязательное обеспечение участков инфраструктурой. Но несмотря на это, мы стараемся оказать содействие там, где это возможно. Мы активно ведём диалог с обладателями арктических гектаров, выявляем пул проблем, отрабатываем варианты их решения», – отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Кроме того, заместитель губернатора ответила на вопросы участников по получению субсидий, грантов по различным региональным программам и другим формам поддержки, действующим на территории Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, серия встреч с участниками программы «Гектар Арктики» проводится по поручению главы региона Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/