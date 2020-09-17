Региональные власти обеспокоены случаями размещения на фасадах зданий рекламы ресурсов, распространяющих наркотики

В правительстве Мурманской области в режиме видео-конференц-связи под председательством начальника УМВД России по Мурманской области Виталия Николаевича Зайкова прошло заседание региональной антинаркотической комиссии. Одним из основных вопросов, рассмотренных в ходе заседания, стала организация работы с лицами, на которых судом в связи с наркопотреблением возложены обязанности в виде лечения и реабилитации.

О результатах работы в данном направлении заслушаны доклады представителей Управлений МВД и ФСИН России по Мурманской области.

По данным сотрудников полиции на их профилактических учётах сегодня находятся более 500 жителей области, которым судом за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предписано обратиться к врачу.

Более 200 граждан, осужденных за различные преступления и имеющих обязанность прохождения курса лечения от наркомании, состоят на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях УФСИН России по Мурманской области.

Обеспокоенность членов комиссии вызвали участившиеся случаи появления на фасадах зданий, особенно в областном центре, надписей, содержащих рекламу интернет-магазинов, специализирующихся на продаже наркотиков, в том числе с предложениями к северянам поработать «закладчиками».

На необходимость выработки действенных мер по своевременному устранению таких «объявлений» обратил внимание заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.