Региональные власти приняли меры в связи с нарушениями при содержании дороги в Териберку

В рамках оперативного совещания правительства Мурманской области принято решение о направлении уведомления о расторжении контракта с подрядчиком, отвечающим за содержание дороги в Териберке. С докладом о работе транспорта и содержании дорог регионального значения в период праздников выступила заместитель губернатора – министра транспорта и дорожного хозяйства Юлии Полиэктовой.

Как сообщила вице-губернатор, в период новогодних праздников на территории Мурманской области общественный транспорт работал в штатном режиме по 151 маршруту. Выполнено более 47 тысяч рейсов.

По маршруту №241 «Мурманск - Териберка - Мурманск» 30 декабря были введены дополнительные рейсы. Тестовое расписание работает до 19 января. Автобус отправляется ежедневно в 9.00 от привокзальной площади Мурманска и в 16.30 из Лодейного. Уже действующее расписание не менялось: из Мурманска в 18.00 (по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям), из Териберки в 7.00 (по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам).

Протяженность дорог общего пользования регионального значения составляет чуть более 1800 км. Работают 2 подрядчика в рамках 4 контрактов по содержанию: 1/3 протяженности дорог обслуживает подрядчик ООО «Север Строй» и 2/3 ООО «Технострой».

В период новогодних праздников по погодным условиям дорога в Териберку была закрыта на 34 часа 30 минут, в Туманный на 55 часов.

На оперативном совещании принято решение о применении штрафных санкций и направлении уведомления о расторжении контракта на содержание автодороги Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезда к селу Териберка с ООО «Север Строй». Причина – отсутствие необходимого количества дорожной техники, надлежащего качества проводимых работ и своевременного информирования о причинах и предполагаемых сроках закрытия дорог. Для устранения замечаний и организации работы на должном уровне у подрядчика есть 10 дней, в противном случае контракт может быть расторгнут

Андрей Чибис отметил, что исключить полное перекрытие невозможно, однако бездействие в этих условиях, либо принятие явно недостаточных мер по расчистке автомобильных дорог и отсутствие информирования – недопустимо. Также важно в первую очередь для жителей в понятное время организовать движение автобуса и колонн.

Также вице-губернатор – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова привела данные перекрытия дорог в период новогодних праздников по годам. Анализ перекрытий с 2019 года показывает, что они происходят ежегодно, это стандартная практика. Причём, в аналогичные периоды они были длительнее, чем в этом году. Так, в 2020 году – 60 часов 30 мин.; в 2022 году – 120 часов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, глава региона призвал к конструктивному диалогу и совместной работе представителей турбизнеса и дорожников. Он подчеркнул, что органы исполнительной власти находятся на постоянной связи в ежедневном режиме.

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
