Региональные законы, вступившие в силу с нового года

Для Мурманской областной Думы 2023 год стал продуктивным. Примерная программа законопроектной деятельности практически выполнена, отмечает пресс-служба регионального парламента. За год депутаты приняли 113 законов, часть из которых вступила в силу с первого дня нового года.

С 1 января 2024 года расширен перечень направлений, куда можно направить средства регионального материнского (семейного) капитала. Семьи могут использовать эту региональную поддержку на покупку рецептурных лекарств для детей, санаторно-курортное лечение на территории России, включая оплату проезда в санаторий и обратно вместе с сопровождающим, на подключение индивидуального дома к инженерным сетям. Кроме того, средства материнского капитала на получение образования не только детьми, но и получателями этой социальной поддержки.

С нового 2024 года жилищные сертификаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действуют на всей территории Российской Федерации.

Также с 1 января северяне, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, кроме услуг адвокатов, могут безвозмездно получать и нотариальные услуги.

Общая стоимость патента для иностранных работников с нового года составила 8358 рублей в месяц. Законом Мурманской области установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области в размере 2,9 (на 2023 год – 2,8).

С 1 января вступили в силу законы, которые позволят начать реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в муниципалитетах, а также централизовать эксплуатацию инженерных сетей, находящихся в собственности муниципалитетов и имеющих низкую эффективность и надежность, что приведет улучшению качества жизни жителей Мурманской области, особенно тех, кто проживают в удаленных населенных пунктах.

В центре внимания остаются участники специальной военной операции, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации. Региональным законом для них (их супругов) продлено действие льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога за 2023 год.

В новом году в регионе начал действовать закон «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области». Он определяет цели и основные задачи патриотического воспитания, а также направления деятельности в данной сфере. Среди них – проведение патриотических мероприятий, поисковых работ на территории региона, создание условий для развития патриотических клубов и объединений, мероприятия по сохранению исторической памяти и преемственности поколений, воспитание уважения к старшему поколению и целый ряд других направлений.

Календарь праздничных дней и памятных дат Мурманской области дополнен событиями, значимыми для жителей Кольского Заполярья. В частности, с 2024 года северяне будут отмечать День выдачи первой товарной продукции (чернового огневого никеля) на комбинате «Североникель»; День проведения первого Праздника Севера; День ветеранов боевых действий; День присвоения городу Мончегорску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», а также Дни присвоения городам Североморску, Заозерску, Гаджиево почётного звания Мурманской области «Город морской доблести».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29247/