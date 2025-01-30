Региональных операторов планируют обязать заниматься закупкой, обустройством и уборкой контейнерных площадок

Такие поправки вносит в законопроект Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минприроды РФ

Как сообщает «Российская газета», гендиректор РЭО Денис Буцаев, в РЭО подготовили поправки, обязывающие регоператоров заниматься закупкой и обустройством площадок, в том числе их уборкой. По словам Буцаева, расходы на это будут заложены в тарифы, но так как они регулируются регионом, то он сможет выделять субсидии регоператорам, чтобы рост тарифа ограничивать.

«Данная практика уже применяется в отношении контейнеров. Например, по субсидии в 2021-2022 годах 57 субъектов РФ закупили 153975 контейнеров», - отметил глава РЭО.

Как сообщили «РГ» в компании, согласно действующим законам, в необходимую валовую выручку регоператора можно включить расходы на приобретение и содержание только контейнеров и бункеров, но не площадок. Эту проблему регионам поможет решить проект федерального закона №780 70-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». В нём прописано, что функции по созданию и содержанию контейнерных площадок могут быть переданы регоператору.

«Таким образом, создавать и содержать площадки можно будет либо силами органов местного самоуправления, либо предоставляя муниципалитетам субсидии из бюджетов субъектов РФ, либо включая соответствующие обязанности в функционал регионального оператора. В последнем случае должно быть заключено совместное соглашение между органом местного самоуправления, органом власти субъекта РФ и регоператором. Рассмотрение проекта закона во втором чтении планируется в марте-апреле 2025 года», - рассказали в РЭО.