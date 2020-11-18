Региональных поставщиков и производителей товаров приглашают на торгово-закупочную сессию с представителями сети «Магнит»

Поставщиков и производителей товаров Мурманской области приглашают на торгово-закупочную онлайн-сессию с представителями федеральной розничной сети «Магнит». Участники получат возможность провести переговоры с категорийными менеджерами, рассказать о своей продукции, обсудить возможные форматы сотрудничества.

Встреча организована при поддержке регионального министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства. В числе участников – вице-губернатор Дмитрий Филиппов, директор департамента по категорийному менеджменту Северо-Западного округа сети «Магнит» Татьяна Денисенко.

Организаторы приглашают поставщиков и производителей по направлениям: «Напитки и бакалея» (чай, кофе, соусы, крупы, бобовые, снэки, макаронные изделия, растительные масла, консервированные продукты, корма для животных, специальное питание, безалкогольные напитки, слабоалкогольные напитки, вино, крепкий алкоголь, табак), «Свежие продовольственные товары» (яичные товар, детское питание, молочная продукция, сыры), «Фрукты и овощи» (тепличные овощи, корнеплоды, зелень, цитрусовые, семечковые плоды, бананы, косточковые плоды, экзотические овощи и фрукты), «Ультрасвежие продовольственные товары» (мясо, птица, рыба, хлебобулочные изделия, кулинария и замороженная продукция).

Мероприятие пройдт онлайн 20 ноября, начало в 15 часов. Обязательна предварительная регистрация до 18 ноября по электронной почте: trukhacheva@ferma51.ru, либо по телефону +7 (963) 363-69-99.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, для регистрации необходимо предоставить следующие данные: наименование организации, ФИО, должность, контактный телефон.