Региональным фондам капремонта хотят помочь взыскивать долги с недобросовестных собственников квартир

Банки, платёжные агенты и управляющие компании (УК) смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт (если это предусмотрено региональным законом). Они также получат право начислять взносы на капремонт и предоставлять документы для их оплаты.

Сейчас этими функциями обладают только региональные операторы - местные фонды капремонта.

Такой законопроект с учётом доработки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один - близкий к комиссии, второй - в Белом доме.

Изменения вносятся в ст. 183 Жилищного кодекса (ЖК). Законопроект внесла в Госдуму в октябре 2025 года группа депутатов и сенаторов.

Сейчас взыскивать задолженности по взносам на капремонт может только региональный оператор, из-за чего возникает «искусственное ограничение оборотоспособности задолженности» по взносам на капремонт, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это препятствует надлежащему ведению системы учёта фондов капремонтов. В госучреждениях большинства регионов отсутствуют необходимые профессиональные кадры и программное обеспечение, как и в самих фондах капремонта, сказано там же.

Законопроект разработан для внедрения допмеханизмов, которые помогут повысить собираемость взносов на капремонт в условиях недостаточной финансовой устойчивости региональных программ, говорится в отзыве правительства. Но чтобы исключить противоречия в правовом регулировании, эти изменения необходимо предусмотреть в других частях ЖК, сказано там же.

Сейчас мощностей региональных операторов не хватает для взыскания задолженностей, а их объём растёт, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнёры» Сергей Сергеев. Существенно усложняют процесс взыскания количество лицевых счетов и сложности с получением персональных данных должников, отмечает он.

Как считает Сергеев, предлагаемая мера позволит привлечь профессиональных игроков на рынке взыскания для наиболее эффективной работы с долгами. При этом у самих региональных операторов освободится ресурс для повышения эффективности системы капремонта. Речь не идёт о переуступке прав требования: региональный оператор всё равно будет отвечать за действия агентов как за свои собственные, подчеркнул эксперт.