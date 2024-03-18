Министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Известия». Он создан в рамках утвержденной вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным дорожной карты по дополнительному нормативно-правовому регулированию развития средств индивидуальной мобильности (СИМ) и обеспечению безопасности дорожного движения при их использовании.

В соответствии с предложениями Минтранса при разработке комплексных схем организации дорожного движения должны «обосновываться решения по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов, велодорожек и велосипедных полос».

Также проект приказа предполагает при организации дорожного движения учитывать интересы лиц, использующих СИМ, при организации дорожного движения на дорогах общего пользования. В частности, предусмотрено создание и размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, а также «мест для стоянки велосипедов и средств индивидуальной мобильности».

Иными словами, региональным и муниципальным властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения СИМ, а также создавать места для их парковки. Это позволит уменьшить число ситуаций, когда на электросамокатах или моноколесах катаются по проезжей части или по тротуарам, мешая водителям и пешеходам. А создание отдельных мест для парковки СИМ должно избавить города от таких устройств (в первую очередь взятых напрокат), как попало брошенных на тротуарах и газонах.

Разработанный проект приказа «позволит обеспечить развитие инфраструктуры для СИМ и улучшить качество условий для их движения на дорогах и улицах, что повысит безопасность и эффективность дорожного движения», отмечается в пояснительной записке к документу.