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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.24 13:30

Региональным и муниципальным властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения СИМ, а также создавать места для их парковки

Министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Известия». Он создан в рамках утвержденной вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным дорожной карты по дополнительному нормативно-правовому регулированию развития средств индивидуальной мобильности (СИМ) и обеспечению безопасности дорожного движения при их использовании.

В соответствии с предложениями Минтранса при разработке комплексных схем организации дорожного движения должны «обосновываться решения по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов, велодорожек и велосипедных полос».

Также проект приказа предполагает при организации дорожного движения учитывать интересы лиц, использующих СИМ, при организации дорожного движения на дорогах общего пользования. В частности, предусмотрено создание и размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, а также «мест для стоянки велосипедов и средств индивидуальной мобильности».

Иными словами, региональным и муниципальным властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения СИМ, а также создавать места для их парковки. Это позволит уменьшить число ситуаций, когда на электросамокатах или моноколесах катаются по проезжей части или по тротуарам, мешая водителям и пешеходам. А создание отдельных мест для парковки СИМ должно избавить города от таких устройств (в первую очередь взятых напрокат), как попало брошенных на тротуарах и газонах.

Разработанный проект приказа «позволит обеспечить развитие инфраструктуры для СИМ и улучшить качество условий для их движения на дорогах и улицах, что повысит безопасность и эффективность дорожного движения», отмечается в пояснительной записке к документу.

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