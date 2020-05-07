Региональным отделением ВОД «Волонтёры Победы» дан старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Миллионы людей в России и других странах мира добровольно прикрепляют к одежде георгиевскую ленточку – символ военной славы нашего народа, демонстрируя тем самым уважение к воинам, сражавшимся за Родину и Великую Победу.

В этом году в связи с пандемией коронавируса акция проходит в измененном формате – организаторы вынуждены отказаться от раздачи лент волонтерами на улицах населенных пунктов. Георгиевские ленты переданы в крупные торговые точки, на АЗС, в волонтерские центры помощи пожилым людям в муниципалитетах области. В Мурманске ленты также можно получить в Едином волонтерском центре по оказанию помощи северянам в связи с пандемией коронавируса и в Центральном отделении Почты России.

Кроме того, акцию можно поддержать в социальных сетях – северян призывают разместить на своих страницах изображения с георгиевской лентой – их можно скачать на сайте «Мурманск – Победа». «Волонтеры Победы» предлагают также размещать видеообращения с хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ЯПомнюЯГоржусь, #СеверПомнит, #ВолонтерыПобеды51. В своем видео можно рассказать о правилах ношения георгиевской ленточки, прочесть стихи о войне, рассказать о воевавших родственниках.